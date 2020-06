PiS oburzone wystąpieniem Arkadiusza Wiśniewskiego na wiecu Rafała Trzaskowskiego

Gdy pytamy Arkadiusza Wiśniewskiego czy nie obawia się, że jego wystąpienie może się skończyć reperkusjami dla Opola, odpowiada, że "w kontekście tego, co się od miesięcy dzieje w Polsce, jest takie ogromne ryzyko".

- Dlatego musiałem tam pójść, bo takiej Polski nie chcę. Polski, w której w zależności od sympatii politycznych komuś się coś daje, albo zabiera. Musimy być krajem wolnym od takich praktyk i mieć silny samorząd, służący przede wszystkim swoim mieszkańcom. Mam dość Polski, w której władza skłóca, co chwilę tworzy sobie nowych przeciwników. Najpierw byli to sędziowie, następnie nauczyciele, teraz samorząd, który jak powiedział w sobotę w Opolu Andrzej Duda, sobie nie radzi. Samorząd to ogromny dorobek wolnej Polski i trzeba go bronić - argumentuje Arkadiusz Wiśniewski.