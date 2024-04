PiS z pomysłami na ulepszenie komunikacji miejskiej w Opolu. Wśród postulatów m. in. darmowe autobusy dla uczniów czy rowery miejskie

Zdaniem kandydatów Prawa i Sprawiedliwości komunikacja miejska w Opolu wymaga usprawnienia. Sławomira Batko podkreśla, że jedną z najistotniejszych rzeczy do zmiany jest siatka komunikacji zbiorowej.

- Oprócz nowoczesnego taboru, najważniejszym elementem jest nowoczesna siatka połączeń. Z tym, z czym mamy obecnie do czynienia w Opolu, to można powiedzieć, że zostaliśmy na etapie ubiegłego wieku. Miasto się rozbudowuje i uległo powiększeniu, ale niestety ta siatka połączeń pozostała na poziomie lat 80. czy 90. zeszłego wieku - mówi kandydat na radnego Opola.

Kolejnym z pomysłów jest wprowadzenie wypożyczalni rowerów miejskich, która miałaby się wzorować na Aglomeracji Śląskiej.

- Wprowadzono tam system rowerów metropolitalnych. To system, który wpisuje się w system komunikacji miejskiej. Skoro jest jego częścią, to jest w cenie. Co oznacza, że wszyscy, którzy mają wykupiony bilet miesięczny, codziennie jeżdżą rowerem 60 minut za darmo, a jeżeli nie mają wykupionego, to płacą 1,50 za jedną godzinę - mówi Małgorzata Wilkos, kandydatka na radną miejską.