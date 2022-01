PKP InterCity: od 13 stycznia 2022 wyższe ceny biletów, ale też większe rabaty

PKP InterCity bez przejazdów weekendowych, za to z Multiprzejazdem

Jak twierdzi przewoźnik, podwyżka cen biletów wynika ze znacznego wzrostu kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Zdrożała energia trakcyjna, firma musi też pokrywać wysokie koszty modernizacji taboru i infrastruktury postojowej. Systemowa zmiana cennika wynika też z konieczności urealnienia cen przejazdów. Do tej pory zdarzały się np. sytuacje, że przejazdy dalekobieżne PKP InterCity niektórych relacji były tańsze od oferty regionalnych przewoźników, jeżdżących na tych samych trasach, ale dłużej.

Cena bazowa w przypadku pociągów Express InterCity Premium od 13 stycznia 2021 wyniesie 169 zł, czyli o 19 zł (ok. 13%) więcej niż obecna cena – 150 zł. Cena bazowa w przypadku pociągów Express InterCity wzrośnie o 10 zł (ok. 7%): ze 139 do 149 zł.