PKP Intercity Remtrak chce przejąć opolską Wagonówkę. Na razie przedłuża dzierżawę

Działalność PKP IC Remtrak w Opolu od grudnia 2019 roku

"Od początku dzierżawy przez PKP Intercity Remtrak opolski zakład wykonał naprawy łącznie 56 wagonów. Dodatkowo miesięcznie naprawianych jest 70 zestawów kołowych. Zaplecze techniczne w Opolu i doświadczenie zatrudnionych w nim pracowników pozwalają na wykonywanie napraw wagonów na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją" - podano w komunikacie.

Proces unowocześniania kolei jest niezbędny do tego, aby zapewnić pasażerom bezpieczne i komfortowe podróże. Jego realizacja to w dużym stopniu inwestycje w zakup nowoczesnego taboru, ale także w zaplecza techniczne, które są niezbędne do utrzymania dobrego stanu technicznego floty pociągów - komentował Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych. - Inwestycja w spółkę Wagon Opole to następny krok w sukcesywnym rozszerzaniu możliwości i kompetencji PKP Intercity Remtrak, działającego w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Pozwoli nam to zwiększyć liczbę przeglądów i napraw możliwych do wykonania we własnym zakresie, będąc w mniejszym stopniu uzależnionym od partnerów zewnętrznych – zapowiedział.