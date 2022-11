PlusLiga 2022/23. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa 3:1

O tym, że dla mistrzów Polski nie będzie to łatwe spotkanie było wiadomo już przed pierwszym gwizdkiem. Mimo słabego początku sezonu, dysponujący na papierze bardzo solidnym składem Projekt przystąpił do starcia z kędzierzynianami podbudowany serią trzech zwycięstw z rzędu, w tym między innymi 3:0 nad PGE Skrą Bełchatów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle do rywalizacji podeszła co prawda z dodatnim bilansem czterech zwycięstw i trzech porażek (tak jak Projekt), ale takim stosunkiem wygranych do niepowodzeń nikt nie jest obecnie w niej usatysfakcjonowany.

Po raz drugi z rzędu trener drużyny z Opolszczyzny nie mógł skorzystać z usług kontuzjowanego amerykańskiego środkowego Davida Smitha. W odróżnieniu od przegranego, środowego wyjazdowego meczu z Asseco Resovią Rzeszów (0:3), tym razem w wyjściowym składzie wyszedł jednak nie Tomasz Kalembka, a Holender Twan Wiltenburg. Był to dla niego pierwszy występ w podstawowym ustawieniu w barwach klubu z Kędzierzyna-Koźla.