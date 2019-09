Płytki drewnopodobne w łazience – jak wykorzystać je w atrakcyjny sposób?

Dlaczego płytki są lepsze niż drewno?

Płytki ceramiczne są rekomendowane jako materiał wykończeniowy pomieszczeń, w których panuje wilgoć, ponieważ są odporne na działanie wody, pary wodnej, jak i zmiennych temperatur. Wystarczy wybrać płytki do kuchni lub płytki łazienkowe o odpowiednich parametrach. Szczególnie w łazience są pożądane, ponieważ podłoga i ściany ulegają częstemu zachlapaniu, a para wodna w zamkniętym pomieszczeniu kumuluje się znacznie intensywniej niż w kuchni. Na szczęście płytki drewnopodobne są dopracowane do perfekcji i z pewnej odległości po prostu nie da się stwierdzić, czy to materiał naturalny czy ceramiczny. Doskonale odzwierciedlają naturalne barwy i strukturę drewna.

Biała łazienka z płytkami drewnopodobnymi

Płytki imitujące drewno zapewniają w łazience przytulny klimat. Elegancką i przyjemną dla oka aranżację można uzyskać, łącząc wzór drewna z bielą. Ze względu na fakt, że drewno świetnie komponuje się z rozmaitymi barwami wodze fantazji można puścić przy wyborze dodatków. Biel stanowi doskonałe uzupełnienie płytek drewnopodobnych, ponieważ wydobywa paletę barw i rysunek usłojenia. Dzięki niej łazienka wydaje się przestronniejsza, ale też wywołuje uczucie spokoju. Drewnopodobne płytki podłogowe są dostępne w rozmaitych wariantach, o czym przekonasz się, wchodząc na stronę Grupamo . Niewiele gatunków naturalnego drewna można w ogóle wykorzystać w wilgotnych pomieszczeniach, za to płytki to nieograniczona oferta odwzorowująca wiele rodzimych i zagranicznych gatunków drewna. Można je układać na różne sposoby, dzięki czemu wnętrze nabiera niepowtarzalnego charakteru. Wzór w cegiełkę, drabinkę czy jodełkę jest zależny od indywidualnych preferencji, zamysłu aranżacyjnego i przestrzeni, jaką dysponujemy. Połączenie białych ścian i drewnopodobnej podłogi odpowiada modnemu minimalizmowi.

Przytulna łazienka – drewno na podłodze i ścianach

Drewnopodobne płytki nie muszą zdobić wyłącznie podłogi, można wyłożyć nimi również ściany. Aby łazienka nie stała się monotonna, warto zastanowić się nad wykorzystaniem różnych barw płytek. Inna może być podłoga, a inne ściany, ale ciekawym rozwiązaniem jest też wyłożenie podłogi i ściany do wysokości wanny jedną imitacją drewna, a na resztę ściany położenie płytek w kolorze kontrastującym. Ważne, aby aranżacja była harmonijna. Do wnętrza warto wprowadzić akcenty butelkowej zieleni, szarości lub nawet czerni. Wybierając ciemne płytki i dodatki, zadbaj o wielopunktowe oświetlenie i duże lustro, które ożywi wnętrze.