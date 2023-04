Pływalnia "Akwarium" w Opolu świętuje 60. urodziny. Uczczono je zawodami pływackimi, grami i zabawami oraz wystawą zdjęć Sławomir Draguła

Pływalnia "Akwarium" przy ul. Ozimskiej w Opolu została oddana do użytku w maju 1963 roku. Był to wówczas jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W 2000 roku pływalnia została gruntownie zmodernizowana i zyskała taki wygląd, jaki jest teraz. Potem były kolejne remonty. Znajdują się tu dwa baseny - duży i mały, zjeżdżalnia wodna, wanna do hydromasażu oraz sauna fińska.