Po dwóch latach przerwy zorganizowano dożynki wojewódzkie. Opolscy rolnicy spotkali sie na święcie plonów. Branice 2022 Marcin Żukowski

W Branicach spotkali się mieszkańcy Opolszczyzny, aby dziękować za tegoroczne plony. W galerii znajdują się zdjęcia m.in. z przemarszu korowodu, występu mażoretek, spotkania na stadionie i mszy świętej sprawowanej w branickiej bazylice. Marcin Żukowski Zobacz galerię (182 zdjęcia)

Dożynki to wielowiekowe, tradycyjne święto plonów, podczas którego rolnicy dziękują Bogu za zbiory. Jest to też czas dziękczynienia samym rolnikom za ich ciężką pracę. Ludzie zajmujący się uprawą ziemie twierdzą, że to był dobry sezon, ale z niepokojem patrzą w przyszłość.