Po meczu Polska - Albania. Są 3 punkty, ale oczy bolały kibiców od oglądania takiej piłki [MEMY]

To były dwa pierwsze nowego selekcjonera Fernando Santosa. Do niedawna prowadził reprezentację Portugalii, a teraz trenuje Polskę. I chyba już zorientował się, jakiej syzyfowej pracy się podjął.

Zobaczcie najśmieszniejsze memy o polskich piłkarzach:

Kto jest najpopularniejszym piłkarzem w Polsce

Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Sławomir Peszko

O ile dwaj pierwsi to światowy TOP, to ten trzeci już od kilku lat nie gra w reprezentacji Polski. Gra za to w III-ligowej Wieczystej Kraków. Słynie za to z rozrywkowego styli życia i tego dotyczą memy.

Z polskich piłkarzy internauci troszkę się śmieją, jak to w memach, ale przecież szydera to ulubiony rodzaj humoru w piłkarskich szatniach!