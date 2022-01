Pobicie w Opolu. Trzej mężczyźni wtargnęli do mieszkania na os. Chabrów i skatowali lokatora. Powód? Zerwał z matką jednego z napastników Sławomir Draguła

Kryminalni z Komendy Miejskiej policji w Opolu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o skatowanie 44-latka. Kolejny jest poszukiwany. Bandyci wyłamali drzwi do mieszkania ofiary, wtargnęli do środka i bili ją po całym ciele przedmiotem przypominającym metalową rurę. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń i w stanie ciężkim trafił do szpitala.