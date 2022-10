Pocovidowy sprzęt medyczny zostaje na Opolszczyźnie. Warte miliony złotych urządzenia rozdysponowano między 20 placówek medycznych

W marcu 2022 roku placówka została zlikwidowana.

- Cały sprzęt medyczny, który tutaj funkcjonował, począwszy od łóżek dla pacjentów, skończywszy na kardiomonitorach i różnego rodzaju innych drogich urządzeniach medycznych, często z górnej półki, zostaje w województwie opolskim – informował wojewoda Sławomir Kłosowski podczas spotkania dla mediów. - Wartość sprzętu to prawie 21,5 mln złotych. 8,1 mln zł to sprzęt z samego Szpitala Tymczasowego, natomiast 13 mln to sprzęt, który pozyskiwaliśmy z Agencji Rezerw Strategicznych i dla tego szpitala, i dla wszystkich innych szpitali, które świadczyły usługi covidowe na terenie województwa opolskiego.