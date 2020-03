Początek marca pełen koncertów w Filharmonii Opolskiej. Strefa Gwiazd Filharmonii Opolskiej, Sinfonia Iuventus oraz Grzegorz Turnau

Druga część wieczoru to kolejny ukłon w stronę dostojnego jubilata, Beethovena. Ósma od pierwszych dźwięków sprawia, że kąciki ust unoszą się w niewymuszonym uśmiechu. Trudno uwierzyć, że w czasie jej tworzenia choroba słuchu kompozytora postępowała bardzo gwałtownie, a sześć lat później Ludwig nie słyszał już nic.

Niezwykle intensywnie zapowiada się pierwszy tydzień marca w Filharmonii Opolskiej. Piątkowy koncert symfoniczny to prawdziwa magia muzyki. Koncert wiolonczelowy Dvořáka jest obłędny, cudowny, poruszający najgłębsze struny serca.

Sobota to małe święto w Filharmonii, ponieważ gościnny występ orkiestry jest zawsze wyjątkowym wydarzeniem. Sinfonia Iuventus to młoda orkiestra, która powstała zaledwie 10 lat temu, a obecnie koncertuje z najwybitniejszymi dyrygentami i solistami. Patronat objął nad nią maestro Krzysztof Penderecki, a to oznacza zawsze najwyższą jakość wykonań. Już 7 marca z niezwykłym programem odwiedzą Opole.

W sobotę wieczorem zaprezentują koncert pełen kolorów, w repertuarze muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, Geralda Finziego, Witolda Lutosławskiego i Siergieja Prokofiewa. Nie zabraknie ludowych inspiracji, energetycznego dźwięku klarnetu i utworów z wielkiego ekranu. Solistą wieczoru będzie Szymon Klima, a orkiestrę poprowadzi Yannisa Pousporikas.

Początek koncertu o godz. 18:00. Bilety - 20 zł

W Dzień Kobiet w filharmonii wystąpi Grzegorz Turanau. Artysta zaprezentuje swoją najnowszą płytę, w której powraca do śpiewania po angielsku. Jest rok 1980. Grzegorz Turnau – niedoszły absolwent muzycznej podstawówki większość wolnego czasu spędza w dziale muzycznym Bedford School, gdzie stara się dobrać ze słuchu właściwe akordy do ulubionych piosenek Lennona i McCartney’a, które towarzyszyły mu od dzieciństwa i które w dużej mierze ukształtowały go jako piosenkarza.

Pierwotnie zamierzałem zatytułować tę płytę „For No One” – w nawiązaniu do emblematycznej beatlesowskiej ballady. Skoro często wracałem do tych piosenek i grywałem je dla relaksu czy podczas domowych imprez, tytuł wydawał się odpowiedni: ta płyta nie jest „dla kogoś”, tylko dla mnie. Ale w końcu nazwałem ją „Bedford School”. Dlaczego? Wyjaśnieniem jest piosenka tytułowa.