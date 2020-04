Poczta Polska znów chciała dane opolan do organizacji wyborów prezydenckich. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski ponownie odmówił

Poczta Polska ponowiła pismo do ratusza, w którym oczekuje wydania danych mieszkańców Opola do organizacji wyborów prezydenckich 2020. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski po raz kolejny odmówił. W pisemnym uzasadnieniu wskazuje, że gdyby to uczynił, to naruszyłby prawo.

Po raz pierwszy Poczta Polska zwróciła się do samorządów w całym kraju o udostępnienie danych mieszkańców przed tygodniem. Prezydenci Wrocławia, Białegostoku, Gdańska czy Warszawy zapowiedzieli, że danych nie wydadzą, ponieważ nie ma ku temu podstaw. To samo zrobił prezydent Opola. Czytaj także "Najważniejsze jest, byśmy nie mieli wyborów w stylu PRL"

Prezydent Opola nie przekaże Poczcie Polskiej danych opolan - Otrzymaliśmy anonimowe zapytanie z Poczty Polskiej, przez nikogo nie podpisane, z prośbą o przekazanie szeregu danych około stu tysięcy osób w plikach, które nie są zabezpieczone. Można wręcz żartobliwie stwierdzić, że swoim zachowaniem chronię rząd i Pocztę Polską przed naruszaniem przepisów prawa - mówił Arkadiusz Wiśniewski w rozmowie z "nto". Najważniejsze jest, abyśmy nie mieli wyborów w stylu PRL-owskim, w którym nieważne jest kto głosuje, a kto głosy liczy - podkreślał. Poczta Polska ponownie zwróciła się o dane opolan Arkadiusz Wiśniewski argumentował, że przeprowadzenie wyborów w maju wydaje się niemożliwe. Uzasadniał to m.in. niejasnością przepisów oraz brakiem podstaw prawnych do korespondencyjnego głosowania i wydawania danych wrażliwych, "które można wykorzystywać na dziesiątki sposobów". Tymczasem Poczta Polska ponownie przysłała pismo do ratusza z oczekiwaniem przekazania danych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów prezydenta w formie korespondencyjnej. Powołano się na zapisy ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania koronawirusa z dnia 16 kwietnia 2020 roku. Wskazano, że pliki z danymi mają być szyfrowane. Pismo tym razem zawierało też podpisy przedstawicieli władz Poczty. Czytaj także Internauci publikują oświadczenia: "Nie wyrażam zgody"

IBRiS: Co trzeci Polak chce wyborów w przyszłym roku Arkadiusz Wiśniewski: Decyzja premiera nie uzasadnia przekazania danych W czterostronicowej odpowiedzi na ów wniosek Arkadiusz Wiśniewski wskazuje, że przepisy, na mocy których wybory prezydenckie 2020 miałyby odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej, co prawda zostały przyjęte przez Sejm, ale nie przeszły jeszcze pełnej drogi legislacyjnej i obecnie są w Senacie. "Nakładanie obowiązków bądź przyznawanie uprawnień ustawowych na zasadzie założenia (przypuszczenia), że stosowne przepisy w nieodległej przyszłości wejdą w życie jest w sposób oczywisty nie do zaakceptowania" - czytamy w odpowiedzi. Następnie Arkadiusz Wiśniewski wskazuje, że niezależnie od tego, ratusz posiada opinię prawną z której wynika, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o scedowaniu na Pocztę Polską obowiązku przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 nie uzasadnia przekazywania danych mieszkańców przez samorządowców.



Arkadiusz Wiśniewski: Przekazanie danych byłoby naruszeniem prawa Prezydent Opola zaznacza również, że postąpienie w ten sposób mogłoby się wiązać z naruszeniem unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. "W kontekście ochrony danych osobowych odrębnego rozważenia wymaga okoliczność, czy żądanie sporządzenia i przekazania zestawienia danych osobowych w sposób opisany we Wniosku nie prowadzi do powstania wysokiego ryzyka naruszenia praw osób fizycznych. Wniosek powinien wyjaśniać – czego w ogóle nie robi – jakie zastosowano środki w celu zminimalizowania tego ryzyka, ewentualnie czy przeprowadzono uprzednie konsultacje z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO" - czytamy w dokumencie. W ostatnim punkcie odpowiedzi Arkadiusz Wiśniewski wskazuje, że opinia ta "znajduje oparcie w opiniach prawnych, sporządzonych dla organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, które zostały udostępnione wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Negatywnej oceny Wniosku dokonały też służby prawne Urzędu Miasta Opola". Na koniec stwierdza, że przy obecnym stanie prawnym nie sposób pozytywnie załatwić wniosku Poczty Polskiej, gdyż byłoby to "dokonane z naruszeniem prawa".