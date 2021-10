Pod Opolem powstaje wielki azyl dla dzikich zwierząt. Będą tu leczyć m.in. jelenie, łosie i wilki

– Czasami są to ranne zwierzęta, które wymagają pomocy lekarza weterynarii. Ale przyjmujemy też osobniki młode, dla których jesteśmy jedyną szansą na przetrwanie. Młode ssaki, na przykład borsuki, wiewiórki czy kuny wymagają opieki dzień i w nocy. Nie stać mnie na to, by zatrudnić pracowników, więc muszę tak zorganizować dobę, by dla wszystkich pacjentów wystarczyło czasu - mówi Marta Węgrzyn, technik weterynarii i założycielka Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" w Łubnianach pod Opolem. - Przespanie ciągiem 8 godzin jest luksusem nie do osiągnięcia, ale satysfakcja, gdy możemy zwrócić naszym podopiecznym wolność, rekompensuje wszystkie nieprzespane noce.