Podatki 2020. Zmiany w PIT za 2019 rok. Jak rozliczyć w internecie PIT

Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 roku.

Zmienia się termin składania wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 . Możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Jest na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Od 15 lutego 2020 wypełnione zeznanie PIT będzie czekało na stronie www.podatki.gov.pl

Aby sprawdzić przygotowane rozliczenie, podatnik musi się zalogować do systemu. Jak to zrobić? Do wyboru są dwie drogi: krótsza i dłuższa.

PIT 2020 za 2019 rok. Załóż Profil Zaufany, by zobaczyć swoje rozliczenie podatkowe

Aby móc załatwiać sprawy urzędowe w Internecie, potrzebujemy trzech elementów. Po pierwsze – musimy móc się zidentyfikować. To stosunkowo łatwe. Po drugie – musimy się uwierzytelnić, a więc potwierdzić, że my to rzeczywiście my. I wreszcie – musimy się podpisać. Profil Zaufany umożliwia realizację tego całego procesu w kilka minut. Pozwala na załatwianie wszystkich spraw z jednego miejsca – z domu.