Podczas piątkowego dyżuru telefonicznego opolski ZUS wyjaśni różnicę pomiędzy niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy Krzysztof Marcinkiewicz

Osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko osoby z fizycznymi ograniczeniami, ale również osoby z zaburzeniami psychicznymi czy intelektualnymi. Pixabay

Jeśli interesują cię zagadnienia związane z niezdolnością do pracy, to już w najbliższy piątek będziesz mógł zapytać o to doradcę z opolskiego oddziału ZUS.