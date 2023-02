Podróż autokarem może być bardziej komfortowa. Naukowiec z Opola opatentował właśnie wynalazek

– Lubię jeździć w dalekie trasy, poznawać ciekawe kraje. Swego czasu byłem w Albanii. Powrotna podróż do Polski autokarem trwała ponad 28 godzin. W pewnym momencie jeden z pasażerów musiał skorzystać z toalety. Z kabiny WC na cały autobus szybko rozprzestrzenił się fetor. Nie dość, że tak długa podróż sama w sobie jest męcząca, to przez wyziewy stała się dodatkowo uciążliwa. To uciążliwy problem, który dotyczy wszystkich pasażerów. Chyba każdy z nas wsiadając do autokaru rejsowego już automatycznie wybiera miejsce jak najdalej od kabiny toaletowej. Zacząłem myśleć, jak można temu zaradzić – wspomina prof. Marian Bartoszuk z Katedry Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, który opracował innowacyjny system wentylacji autobusowych toalet.