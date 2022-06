Pojechali na Cypr i wrócili do Wrocławia z nowym polonezem, który przez 26 lat nie przejechał nawet stu metrów [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

Polonez kupiony na Cyprze ma silnik Citroena (1.9 D) o mocy 70 koni mechanicznych i kolor śnieżnej bieli (L-90) - taki miały polonezy produkowane na eksport. Mało paliły i były bezawaryjne, ale za to droższe niż wersje dostępne w Polsce Żółta Blacha rejestracja pojazdów zabytkowych Zobacz galerię (13 zdjęć)

Wyjechał z Polski w listopadzie 1995 roku, a na Cypr dotarł w w marcu 1996 roku. "Przemieszkał" tam 26 lat, do momentu, gdy znalazł go Polak spędzający na Cyprze urlop. Polonez Truck RHD z kierownicą po prawej stronie powoli staje się jednym z najsłynniejszych samochodów w Polsce. Polak, który go kupił jest jego pierwszym właścicielem.