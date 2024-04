Pokaż figle na gałęzi i zgarnij hulajnogę elektryczną albo deskorolkę

Konkurs nosi nazwę "Figle na gałęzi". Zadaniem uczestników jest stworzenie rysunkowej lub malarskiej historii, której bohaterem będzie drzewo. „Może to być drzewo, które znasz, jest Ci bliskie lub wymyślone. Niech się ono stanie przyjaznym miejscem do spędzania wolnego czasu i zabawy. A równocześnie będzie powiernikiem najważniejszych emocji, radości oraz trosk. (...) Wykreuj niesamowitą, ilustratorską opowieść, której efekty nas zaskoczą!” – zachęcają organizatorzy.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Uczestnicy powinni przygotować prace w formacie A3, wykonane w dowolnych technikach rysunkowo- malarskich. Do 30 kwietnia trzeba dostarczyć je osobiście lub przesłać pocztą na adres: Galeria Sztuki Współczesnej, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Figle na gałęzi”. Karta zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronie galeriaopole.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Hulajnoga elektryczna i roczna prenumerata magazynu „Świerszczyk” (za I miejsce), deskorolka z autorską ilustracją oraz półroczna prenumerata magazynu „Świerszczyk” (II miejsce) oraz pakiet materiałów plastycznych i półroczna prenumerata „Świerszczyka” (III miejsce). Organizatorzy zamierzają również przyznać trzy wyróżnienia.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach w salonie Lellek w Opolu oraz w Dobrotece w Dobrodzieniu.