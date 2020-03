Pół roku od sprzedaży pałacyku przy ul. Sempołowskiej w Opolu. Jak wygląda w środku?

Pałacyk przy ul. Sempołowskiej w Opolu pół roku temu został zlicytowany przez komornika. Mieszkańcy miasta liczyli, że to szansa na to, by 200-letni budynek odzyskał dawny blask. Do tej pory nic się tam jednak nie dzieje.

Pałacyk przy ul. Sempołowskiej w Opolu trafił pod młotek w wakacje 2019 roku. Obiekt wyceniono na 3 mln złotych, zaś cena wywoławcza wynosiła 2 mln złotych. W kuluarach ratusza było słychać, że miasto przymierza się do pozyskania obiektu, ale ostatecznie kupiła go osoba prywatna. Wcześniej budynek należał do Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Ta kupiła go w 2011 roku od parafii ewangelicko-augsburskiej. Miała tam otworzyć swój opolski oddział. „Jański” pozyskał około miliona złotych z urzędu marszałkowskiego na remont pałacyku. Z pomocą tych pieniędzy budynek miał być odświeżony i przystosowany do prowadzenia w nim działalności dydaktycznej. Remont jednak nigdy nie został ukończony, a urząd marszałkowski wywalczył przed sądem zwrot pieniędzy. Przez ten czas pałacyk przy ul. Sempołowskiej popadał w coraz większą ruinę. Koczowały w nim osoby bezdomne, jego elementy niszczyli wandale. Pojawiły się dziury w zadaszeniu, przez które do środka wlewała się deszczówka. Opolanie liczyli na to, że po zakupie budynku na początku września 2019 roku nowy właściciel rozpocznie remont i dzięki temu odzyska on dawny blask. - Chodzę tędy regularnie i niestety nic się tutaj nie dzieje – mówi pan Filip. – Regularnie widzę osoby bezdomne spożywające tutaj alkohol. Okolica jest pełna śmieci. Przykry to widok – opowiada. Czytaj także Przedwojenne budynki kolejowe niszczeją w Opolu

Wybraliśmy się na miejsce. Przy wejściu nadal leżą materace i poduszki. Odpady zalegają w krzakach. Przez zakurzone bądź wybite okna widać rupiecie i śmieci rozrzucone przy wejściu. W pomieszczeniach są pustki oraz napisy na ścianach. Nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas właściciel w końcu zabierze się tam za jakieś prace porządkowe. Pałacyk przy ul. Sempołowskiej w Opolu ma ponad 200 lat. Wybudowano go około 1815 roku, wedle projektu architekta Carla Johanna Leysera z Wrocławia, ucznia Carla Gottharda Langhansa (to autor słynnej Bramy Brandenburskiej w Berlinie, powstałej pod koniec XVIII wieku). Obiekt zwraca uwagę bogatą fasadą i rozbudowanym portykiem z dwiema parami kolumn jońskich i półkolistym łukiem.