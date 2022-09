Polacy jeżdżą po tani węgiel do czeskich składów. I wracają z pustymi rękami

Kolega z Nysy mówił, że w Czechach jest tani węgiel. Prosił, żebym podjechał i sprawdził, bo mieszkam bliżej, w Głuchołazach – mówi Polak spotkany w składzie węgla w przygranicznych Zlatych Horach. Chętnych z Polski jest tu sporo. Informacja o tanim, czeskim węglu krąży po całym pograniczu i pojawia się w ogólnopolskich mediach.

- Nie sprzedam węgla, bo nie mam. Do kolejki nie wpiszę nikogo, ani Polaka ani Czecha, bo zapisy na węgiel mam do końca tego roku, a sezon grzewczy się jeszcze nie rozpoczął. Sam nie obsłużę tylu ludzi – mówi przez okienko pracownik składu w Zlatych Horach. – Rozumiem, że każdy chce kupić węgiel na zimę, ale nic nie poradzę. Jak ktoś przyjedzie z przyczepką, to może z 500 kilogramów sprzedam, jeśli będę miał na placu, ale ludzie chcą po 5 a nawet 25 ton. To co dostanę na skład, sam rozwożę tym, co się już zapisali do kolejki.