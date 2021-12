Polacy z Niemiec nie chcą cięć dla mniejszości niemieckiej. "Nie zgadzamy się na polityzację Polonii"

- My, nowa generacja zaangażowanych Europejczyków z polskim paszportem działających aktywnie na rzecz wizerunku Polski i poprawy sytuacji dyskryminowanych Polaków w Niemczech nie zgadzamy się na polityzację Polonii i używanie jej do wewnątrzkrajowych politycznych rozgrywek – napisali jeszcze przed sejmowym głosowaniem do marszałek Sejmu, premiera, ministra edukacji, wiceministra spraw wewnętrznych oraz przewodniczącej Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Planowane obcięcie subwencji oświatowej dla grup uznanych ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, motywowane odebraniem ustawowych praw mniejszości niemieckiej w Polsce, nie jest tym rozwiązaniem, którego potrzebujemy. Nie godzimy się na wdrażanie rozwiązań rzekomo korzystnych dla nas, bez prowadzenia z nami rozmów na temat aktualnych potrzeb Polonii, jak i bez znajomości kompleksowej sytuacji.

Pod stanowiskiem Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i Spraw Społecznych w Niemczech, które zostało wysłane także do "nto", podpisali się członkowie Rady Reprezentantów należący do różnych organizacji polonijnych i migranckich w Republice Federalnej.