Policja nakazała usunięcie pojazdu przeciwników aborcji, który parkował pod opolską porodówką

Samochód z fotografiami przedstawiającymi usunięte w wyniku aborcji płody stanął pod Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ubiegłym tygodniu.

- Decydowanie o tym, kto ma żyć, a kto nie, to iście hitlerowska mentalność, a tylko przez ostatnie 4 lata w tym szpitalu zabito 85 dzieci. Nie ma na to naszej zgody, dlatego też stacjonarne pikiety pod tą placówką uzupełniliśmy takim pojazdem. Zdjęcia może i są drastyczne, ale tak właśnie wygląda aborcja i trzeba to pokazywać - mówi Bartosz Kowara, opolski koordynator Fundacji Pro - Prawo do Życia, która zorganizowała akcję.