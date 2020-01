Policjanci poszukują Marcina Kobelucha. Podejrzany jest on m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i obrót narkotykami

Policja rozdaje darmowe „bilety” lotnicze. To nowa, humorystyczna akcja mundurowych, ale jak najbardziej prawdziwa, bo związana z poszukiwaniem ukrywających się przed prawem groźnych przestępców.

Listy gończe publikowane w internecie mają formę biletu lotniczego z danymi poszukiwanej osoby.

Pierwszym mieszkańcem województwa opolskiego poszukiwanym w ten sposób jest 39-letni Marcin Kobeluch z Głubczyc.

Podejrzany jest on o udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw narkotykowych - informuje starszy sierżant Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Chodzi o kupno znacznych ilości środków odurzających w Holandii i przywozu ich do Polski oraz nabycie oraz transport znacznej ilości narkotyków z Holandii do Wielkiej Brytanii, a także przywóz z Wysp Brytyjskich i Holandii do Polski pochodzących z przestępstw pieniędzy w różnych walutach (funty oraz euro).