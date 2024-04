Policjanci z Opola zlikwidowali plantację konopi. Zabezpieczyli też 3 kg marihuany i sprzęt do jej wytwarzania Sławomir Draguła

Podczas akcji śledczy zatrzymali 40-letniego mieszkańca Opola. Mężczyzna usłyszał cztery prokuratorskie zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości narkotyków, ich nielegalną uprawą oraz posiadaniem przyrządów do ich wyrabiania. Został on aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.