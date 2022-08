Policjant z kluczborskiej „drogówki” znalazł genetycznego bliźniaka z białaczką. Szpik kostny poleciał do Ameryki

Bliźniacy genetyczni, to osoby, które mają prawie identyczne antygeny zgodności tkankowej. To zaś warunkuje pozytywny efekt transplantacji komórek macierzystych – krwiotwórczych, co potocznie zwane jest przeszczepem szpiku. Osoby chore np. na białaczkę aby przeżyć potrzebują nowych komórek krwiotwórczych. Znalezienie bliźniaka genetycznego nie jest jednak łatwe, choć dzisiejsza technika pozwala gromadzić i porównywać w bazach komputerowych dane genetyczne milionów ludzi na całym świecie.

Sierżant Tomasz Kłak 9 lat temu zarejestrował się w bazie danych fundacji DKMS, która zajmuje się poszukiwaniami dawców. Po tylu latach czekania jego dane genetyczne okazały się zgodne z chorym w Stanach.