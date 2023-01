Policyjny dron, nieoznakowane radiowozy i pomiary prędkości. Tak wyglądała akcja opolskiej policji na A4 [ZDJĘCIA]

Policjanci drogówki zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących, do których nadal należą:

- Głównym celem tej akcji prewencyjnej będzie zwrócenie uwagi kierowcom na podstawowe zasady bezpieczeństwa i przypomnienie, jakich niebezpiecznych zachowań na drodze, jaką jest autostrada, należy unikać, by nie doprowadzić do kolizji bądź wypadku - tłumaczy podkom. Tomasz Kukułka z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Z roku na rok A4 jest coraz bardziej bezpieczna

Piątkowa akcja swoim zasięgiem objęła również autostradę A4 na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Autostrada A4 jest najdłuższą autostradą w Polsce - to 667 km tej drogi.

- Jest to trasa z bardzo dużym natężeniem ruchu. Miejscami na opolskim odcinku A4 średnie, dobowe natężenie ruchu wynosi nawet 40 tys. pojazdów. Jeśli dodamy do tego nadmierną prędkość, trudne i zmienne warunki atmosferyczne to niestety nie trudno o tragedię. Z tego powodu przypominamy kierowcom m.in. o przestrzeganiu ograniczenia prędkości oraz utrzymywaniu odpowiedniej odległości między pojazdami – podkreśla Agata Andruszewska, rzecznik GDDKiA w Opolu.

Od listopada do grudnia 2022 r. na opolskim odcinku A4 doszło do 4 wypadków, w którym życie straciły 4 osoby. Na szczęście z roku na rok maleje liczba niebezpiecznych zdarzeń na A4. Wpływ na to ma coraz większa świadomość kierowców oraz coraz bardziej surowy taryfikator mandatów.