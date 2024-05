Politechnika Opolska będzie miała swojego Newtona. Na uczelni rusza bardzo ważna inwestycja

- Innowacyjne Centrum dydaktyczno-biblioteczne Newton to jest kolejna bardzo ważna dla Politechniki Opolskiej inwestycja ponieważ pozwala zrealizować kolejny krok szerszej koncepcji, zakładającej konsolidację Politechniki Opolskiej, jeśli chodzi o kampusy I i II. Obecnie nasza uczelnia jest rozproszona w sześciu miejscach w Opolu. To nie jest komfortowe, ani dla studentów, ani dla pracowników – mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

- Głównym, centralnym modułem będzie hol, kolejny to coś czego bardzo potrzebujemy, czyli nowa aula o konstrukcji amfiteatralnej na 400 miejsc. Obecnie nasza największa aula mieści 200 osób i to jest dla nas za mało. W Newtonie powstanie także nowa biblioteka, cztery audytoryjne sale wykładowe oraz laboratoria IT z serwerownią – wymienia rektor Lorenc.

Koszt inwestycji ( pierwszego jej etapu) to 36 milionów i co ważne są to pieniądze, które pochodzą z budżetu uczelni. Czas realizacji inwestycji to 22 miesiące, a wykonawcą będzie jeden z największych polskich podmiotów budowlanych firma Budimex. Uczelnia ma przekazać teren budowy wykonawcy pod koniec maja, ale jak mówi jej przedstawiciel, realnie budowa kompleksu ruszy w październiku, kiedy na uczelnię po wakacyjnej przerwie wrócą studenci.