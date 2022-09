Politechnika Opolska i inspekcja pracy w Opolu zorganizowały konferencję dla budowlańców o bezpieczeństwie na budowach

Uczestnikami konferencji pod wymownym hasłem "Grawitacji nie oszukasz" byli przedstawiciele branży budowlanej, firm wykonawczych, kierownicy budów.

– Co czwarty wypadek przy pracy badany przez PIP ma miejsce na placu budowy. 40 proc. badanych przez nas wypadków śmiertelnych dotyczy także budownictwa, z czego połowa upadku z wysokości. Inne przyczyny to m.in: prace związane z montażem rusztowań, demontażem konstrukcji, wykonywanie prac tynkarskich z rusztowań czy prace na drabinach, a także uderzenie poszkodowanego przez spadający przedmiot i porażenie prądem elektrycznym – wylicza Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

- Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu tylko w tym roku zostało zgłoszonych 96 wypadków, w tym 6 śmiertelnych. Aż do pięciu z nich doszło w budownictwie przy pracy na wysokościach – mówi Anna Kołodziej, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu.

Konferencja zorganizowana wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Architektury to element strategii PIP dotyczącej bezpieczeństwa pracy na budowach.