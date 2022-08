Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski zostały bardzo dobrze ocenione. To kwestia prestiżu i pieniędzy

Ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wyniki to efekt pierwszej ewaluacji przeprowadzonej na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jak do tej pory jednostek uczelni. Oceniano poziom naukowy, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C. Od wyników ewaluacji zależy m.in. możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej, wysokość finansowania dla uczelni i zakres jej autonomii w prowadzeniu kształcenia, a także uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Z dziesięciu dyscyplin ocenianych na Politechnice Opolskiej dwie osiągnęły kategorię A (ekonomia i finanse oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), a pozostałe kategorię B+ potwierdzającą wysoką jakość naukową uczelni.