Półkolonie letnie 2020 w Opolu. Co robić podczas wakacji w mieście? Oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży

- Ta formuła sprawdziła się. Chcielibyśmy ją kontynuować, ale wszystko zależy od sytuacji epidemicznej i do niej będziemy dopasowywać program w kolejnych tygodniach - zapowiada Artur Polok z MOS.

W poprzednich latach uczestnicy codziennie wychodzi na zajęcia typu kręgle czy basen, a raz w tygodniu mieli wyjazd poza Opole, np. do Hydropolis do Wrocławia.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy organizuje tygodniowe turnusy półkolonii (od poniedziałku do piątku) przez cały sierpień.

Sprawdziliśmy, z jakiej oferty mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci poszukujący w Opolu wakacyjnych atrakcji dla swoich pociech i zapewnienia im opieki w godzinach pracy. Kto organizuje półkolonie w Opolu i ile to kosztuje.

Pięciodniowe turnusy odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w dwóch budynkach MDK:

Koszt 5-dniowego turnusu wynosi 280 zł. W cenie jest śniadanie, drugie śniadanie i obiad dostarczany do szkoły, gdzie będą przebywać uczestnicy.

9 turnusów tematycznych, od ostatniego tygodnia czerwca do ostatniego tygodnia sierpnia: z zajęciami karate, kulinarnymi, jeździeckimi i artystycznymi organizuje Opolski Klub Karate Kyokushin.

Posiłki będą dostarczane do placówek. Uczestnicy będą podzieleni na 12-osobowe grupy. W budynku głównym będą trzy takie grupy na jednym turnusie: każda na jednym piętrze; łącznie 36 dzieci. W filii nr 1 zmieszczą się po dwie grupy na turnusie; łącznie 24 dzieci. W poprzednich latach MDK organizował półkolonie nawet dla 90 dzieci, tylko w budynku głównym.

Koszt za 5-dniowy turnus wynosi 320 zł. Ponieważ organizatorzy pozyskali dofinansowanie z Urzędu Miasta Opola, to ograniczona pula miejsc jest tańsza - po 180 zł.

Koszt za jeden turnus wynosi 360 zł.

Półkolonie 2020 w Opolu. Zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży

Warsztaty z robotyki, kodowania i programowania, budowania z klocków Lego oraz zajęcia manualne, plastyczne, kulinarne proponuje Akademia Edukacyjna. Tygodniowe turnusy odbywają się od 29 czerwca do 28 sierpnia, w godzinach od 7:45 do 16:00.

W ofercie są dwie wersje: zajęcia stacjonarne oraz zajęcia stacjonarne plus wyjścia (np na gokarty, kręgle, do kina, na pizzę, jazdę konną). W każdym turnusie przewidziano udział dwóch 12-osobowych grup: jedna na zajęcia stacjonarne, druga stacjonarne plus wyjścia. W cenie są 3 posiłki dziennie oraz soki i woda w nieograniczonych ilościach.

Opłata za 5-dniowy turnus: wynosi 390 zł (przy zgłoszeniach do 22 czerwca i wpłaceniu zaliczki), 440 zł (po 22 czerwca), za 1 dzień: 85 zł/os. po 22 czerwca - 90 zł.

Opłata za 5-dniowy turnus z wyjściami - 490 zł przy zgłoszeniu do 22 czerwca, 540 zł - w późniejszym terminie. 1 dzień: 105zł/os., po 22.06 cena 110 zł. Rabaty: zniżka dla rodzeństw - 10 proc. dla drugiego dziecka, przy zakupie 2 turnusów - rabat 10 proc. na drugi tydzień, promocje nie łączą się.