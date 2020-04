PolRegio tnie kursy pociągów, więc w niektórych składach pasażerowie są stłoczeni. Wzrasta ryzyko zakażenia koronawirusem

Witam, jestem pasażerką pociągów PolRegio jeżdżących na trasie Opole-Brzeg - rozpoczyna list do nto jedna z naszych czytelniczek.

W dobie pandemii koronawirusa, bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń, by w środkach transportu publicznego zachowane były odpowiednie odstępy pomiędzy pasażerami. Natomiast 30 marca, w godzinach szczytu, o 15:10, na trasie Opole - Brzeg jechał tylko jeden skład. Każde miejsce siedzące było zajęte, a ludzie tłoczyli się jeden obok drugiego. Rozumiem oszczędności, ale czy to aż taka różnica, by w godzinach, kiedy jedziemy lub wracamy z pracy, jechał pociąg złożony z dwóch członów, a nie jednego? - pyta