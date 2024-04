Polscy żeglarze z awansem na Igrzyska Olimpijskie!

PZŻ

Regaty w Hyeres dla dziesięciu żeglarskich konkurencji olimpijskich odbywające się w ramach Francuskiego Tygodnia Olimpijskiego podzielone są na dwie części. Zawodnicy z krajów, które nie mają jeszcze zapewnionej kwalifikacji olimpijskiej rywalizują w ramach Last Chance Regatta. Jak sama nazwa wskazuje, to ostatnia szansa na uzyskanie przepustki do Paryża, a w zasadzie do Marsylii, bo tam odbędzie się żeglarska część Igrzysk. Z kolei grupa zawodników z krajów, które już wcześniej sobie zapewniły awans na Igrzyska rywalizuje w regatach Pucharu Świata. W obu zawodnicy Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego odgrywają pierwszoplanowe role.