Polska - Niemcy 1:0! Polski nosacz śmieje się z sąsiada. No jak tam somsiedzie, cienko idzie? Najlepsze memy kibiców

16 czerwca mecz Polska - Niemcy. Mecz towarzyski, ale bardzo prestiżowy

Na memach drużyna Niemiec to Krzyżacy, których pokonał Zbyszko z Bogdańca. Oprócz „Krzyżaków” twórcy memów wspominają też „Potop”, bo po strzeleniu bramki rozpoczęła się tradycyjna polska obrona Częstochowy. A że w bramce mamy Wojciecha Szczęsnego, któremu brawo biją nawet własne… no, zobaczcie sami na memach, kto (lub raczej co) bije brawa polskiemu golkiperowi.

Polska znów wygrała z Niemcami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to mecz towarzyski, ale dla kibiców było to bardzo prestiżowe starcie. I jak zwykle kibice tworzą mnóstwo śmiesznych memów na ten temat.

Eliminacje do Euro 2024 nie zaczęły się najlepiej

To były dwa pierwsze nowego selekcjonera Fernando Santosa. Do niedawna prowadził reprezentację Portugalii, a teraz trenuje Polskę. I chyba już zorientował się, jakiej syzyfowej pracy się podjął.

Zobaczcie najśmieszniejsze memy o polskich piłkarzach:

Zastąpił on na stanowisku selekcjonera Czesława Michniewicza, którego kadencja trwała zaledwie 11 miesięcy. Polska pod wodzą Czesława Michniewicza awansowała do 1/8 mistrzostw świata Katar 2022, ale dzięki skrajnie defensywnej grze.

Kto jest najpopularniejszym piłkarzem w Polsce

Polacy kibicują i tworzą śmieszne memy o polskich piłkarzach. Jeśli ktoś nie znałby polskich piłkarzy, to wywnioskowałby z liczby poświęconych im memów, że najpopularniejszymi trzema reprezentantami Polski są:

Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Sławomir Peszko

O ile dwaj pierwsi to światowy TOP, to ten trzeci już od kilku lat nie gra w reprezentacji Polski. Gra za to w III-ligowej Wieczystej Kraków. Słynie za to z rozrywkowego styli życia i tego dotyczą memy.