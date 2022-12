Polska odpadła z mundialu Katar 2022. I jeszcze ta awantura o premie dla piłkarzy! Kibice tworzą memy o polskich piłkarzach. Zobaczcie!

Były świetny piłkarz (brązowy medalista mundialu Hiszpania 1982) Zbigniew Boniek napisał po meczu Polska - Argentyna (wynik 0:2) na Twitterze: „Brawo za awans… i nie wiem, co więcej powiedzieć".

Polska awansowała do 1/8 mistrzostw świata dzięki skrajnie defensywnej grze. Internauci zmienili hasło Polskiego Związku Piłki Nożnej, które brzmi „Łączy nas piłka" na - „Męczy nas piłka!".

A jednak mimo najnudniejszego stylu pod futbolowym słońcem Polska awansowała do 1/8 finału mundialu, czyli do grona 16 najlepszych reprezentacji na świecie! Styl za bardzo się nie zgadzał, za to wynik jak najbardziej.

W meczu z Francją Polska pokazała kilka ciekawych akcji, ale Francuzi byli dużo lepsi i wygrali z biało-czerwonymi 3:1.

Polacy kibicują i tworzą śmieszne memy o polskich piłkarzach. Jeśli ktoś nie znałby polskich piłkarzy, to wywnioskowałby z liczby poświęconych im memów, że najpopularniejszymi trzema reprezentantami Polski są: