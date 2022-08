Polski Holding Hotelowy wykorzysta doświadczenie profesora Politechniki Opolskiej

– To dla mnie ogromne wyróżnienie i zarazem największe dotychczasowe wyzwanie zawodowe. Jest to swoiste zwieńczenie moich długoletnich studiów, badań i działalności praktycznej w obszarze: ekonomii, finansów, zarządzania oraz hotelarstwa. Jako członek dwuosobowego zarządu PHH będę odpowiadał m.in. za sprzedaż oraz zrównoważony rozwój spółki, co w kontekście ekonomiki hotelu oraz wyzwań pochodzących z mikro- i makrootoczenia jest zadaniem szczególnie trudnym – mówi prof. Daniel Puciato.