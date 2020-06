Polskie wojsko w czeskiej kapliczce. Internet nie ma litości dla incydentu w Pielgrzymowie. Zobaczcie MEMY

Polskie wojsko wkroczyło do Czech i zajęło kapliczkę - do takiego incydentu doszło kilka dni temu w rejonie Pielgrzymowa w powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie. Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy, że to było nieporozumienie. Internauci nie zostawili na tej sytuacji suchej nitki. Zobaczcie najlepsze MEMY.