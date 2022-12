Pomagają innym i mają dwa dni wolnego. W Nysie zaobserwowano duże zainteresowanie honorowym krwiodawstwem przed Świętami Bożego Narodzenia

Honorowych krwiodawców nie trzeba przekonywać, dlaczego warto dzielić się krwią. Każdy z nich wie, że to lek, którego nie da się wytworzyć sztucznie, wyjątkowy płyn ratujący życie. Spora część z nich stara się oddawać krew regularnie, mężczyźni co dwa miesiące, kobiety co trzy. Jednak bywają takie dni, gdy centra krwiodawstwa przeżywają prawdziwe oblężenie.

W czwartek rano 22 grudnia poczekalnia Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nysie pękała w szwach. Z toczących się rozmów wynikało, że do godz. 9.15 zarejestrowano ponad 40 osób.

Powód był prozaiczny. Od dwóch lat krwiodawcom po donacji przysługują dwa dni odpoczynku, nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona zaświadczeniem od lekarza, dlatego wzmożone zainteresowanie oddaniem krwi widać zazwyczaj przed weekendami. Największy ruch jest często przed dłuższym czasem świątecznym, tak jak wypada w tym roku.