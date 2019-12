Pomnik księcia Władysława II Opolczyka. Będzie kilkanaście projektów

Zmiany w budżecie Opola na 2020 r. Ma przekroczyć 1,5 mld zł

Ratusz zmienia plan budżetu Opola na 2020 r. Pierwotnie miał on wynosić 1,47 miliarda złotych. Po uzyskaniu pieniędzy z Polskiego Funduszu Rozwoju miasto chce go zwiększyć do poziomu ponad 1,52 miliarda złotych.