Pomóc osobom skrzywdzonym w Kościele. W Opolu powstała wyjątkowa grupa wsparcia

- Uczestnicy sami decydują, o czym chcą rozmawiać. To oni wypełniają tę przestrzeń. Jeśli mają potrzebę, aby dostarczyć im jakąś wiedzę, albo zaproponować ćwiczenia to oczywiście my to możemy zrobić. Nie jest to trening, ani warsztat. Nie jest to też psychoterapia. Grupa wsparcia to taka inicjatywa, w której uczestnicy stają się wsparciem dla siebie nawzajem - wyjaśnia psycholog Magdalena Król. - Moje zadanie polega na tym, żeby pilnować poczucia bezpieczeństwa, aby każdy mógł się dobrze czuć w tych okolicznościach, bez przekraczania granic.