Pomocna dłoń pozwoliła Klubowi Siatkarskiemu Volley Light System Chrząstowice podjąć nowe, bardzo wymagające wyzwanie [ZDJĘCIA]

- Awans był bardzo pozytywnym zaskoczeniem, a dla niektórych obserwatorów wręcz szokiem – mówi Bartłomiej Baniak, prezes Klubu Siatkarskiego Volley Light System Chrząstowice. – Pojawiały się nawet głosy, by drużyna, reprezentująca jeszcze wtedy Opole, zrezygnowała z organizacji turnieju półfinałowego, bo jego koszty wynosiły tyle, ile cały sezon gry w 3 lidze. Wtedy my, jako Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, zdecydowaliśmy się dziewczyny wesprzeć i przeprowadzić zawody w naszej hali. Kiedy wywalczyły one awans do turnieju finałowego, wokół zespołu zrobił się większe zainteresowanie i pojawiły się dodatkowe dotacje umożliwiające wyjazd na decydujący turniej do Kobyłki. Z niego do 2 ligi wchodził tylko zwycięzca, więc nasze dziewczyny, nie pobierające za grę żadnych pieniędzy, sprawiły ogromną niespodziankę.

Współpraca pomiędzy KS Volley Chrząstowice a Light System Opole zacieśniła się na tyle, że od sezonu 2021/22 klub nieco zmienił nazwę i na stałe przeniósł się do Chrząstowic. Podjął on też kooperację z rezerwami Uni Opole.