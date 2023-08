Pomogą znaleźć pracę, szkolenie, a nawet mieszkanie czy żłobek dla dziecka. Lista zadań nowej komórki w nyskim urzędzie pracy jest długa

W Powiatowym Urzędzie Pracy działa już Punkt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży.

To miejsce ma zapewnić młodym ludziom profesjonalne wsparcie w zakresie szkoleń i poradnictwa po to, aby mogli odkryć swoje swoje umiejętności, zainteresowania i cele zawodowe. Centrum jest miejscem, w którym młodzi ludzie otrzymają konkretną pomoc specjalistów w pisaniu CV, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych i poszukiwaniu pracy.

- Centrum będzie obsługiwało młodych ludzi do 30 roku życia oraz matki powracające na rynek pracy po urodzeniu dzieci, studentów oraz uczniów kończących szkołę podstawową. Mamy tutaj doradców zawodowych, którzy pomogą rozpoznać zawodowe predyspozycje danej osoby, podpowiedzą jak się rozwijać i szukać pracy – mówi Tomasz Wróbel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Centrum będzie świadczyło usługi nie tylko w zakresie poradnictwa zawodowego.

- Podpisaliśmy szereg porozumień, m.in.: z gminą Nysa, gdzie będziemy informować np. na temat możliwości pozyskania mieszkania, gdy ktoś podejmie pracę tutaj w powiecie nyskim, współpracujemy też z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzięki czemu będziemy informować także o wolnych miejscach z żłobkach czy przedszkolach oraz o ofercie edukacyjnej tutaj na terenie naszego powiatu – dodaje dyrektor.

Centrum działa w Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Słowińska 19), działa w godzinach pracy urzędu, czyli od 7 do 15.