Ponad 100 mln zł na opolskie drogi. Dzięki funduszom przebudowanych zostanie 15 km tras. Których?

- Chodzi o odcinki o łącznej długości ponad 15 kilometrów - mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

Pierwszy to DW424 na odcinku Gwoździce - Odrowąż - Gogolin i DW415 Gwoździce - Rogów Opolski w powiecie krapkowickim, drugi to DW429 od Polskiej Nowej Wsi do DW435 w Wawelnie i dalej do drogi krajowej nr 46 w powiecie opolskim.

Ta pierwsza inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi o długości 7,3 km, budowie chodników, ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz rozbudowie skrzyżowań

- W naszej gminie rozbudowywany będzie odcinek, który jest m.in. dojazdem do węzła autostradowego w Prądach - mówi Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. - To też droga łącząca dwie gminy, która poprawi nie tylko komfort jazdy, ale i estetykę otoczenia.

Z kolei burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i burmistrz Gogolina Joachim Wojtala cieszą się, bo dzięki tym drogom poprawi się komunikacja ze strefami ekonomicznymi w obydwu gminach.