Ponad 200 mieszkańców Opolszczyzny zostało już dawcami szpiku i uratowało komuś życie. Ty też możesz pomóc!

- Na telefon z fundacji nie czekałam zbyt długo. Raptem miesiąc lub dwa od wysłania zestawu rejestracyjnego odebrałam pierwszy telefon z informacją, iż znaleziono osobę, która potrzebuje mojej pomocy. W moim przypadku zastosowano pobranie komórek macierzystych metodą tzw. aferezy. Metoda ta polega na odseparowaniu komórek macierzystych z krwi obwodowej i jest bardzo podobna do pobrania krwi, ale trwa ok. 4-5 godzin. Po oddaniu komórek macierzystych byłam szczęśliwa i dumna, iż pomimo wątpliwości nie zawahałam się ani razu – wspomina pani Bogumiła.

Ale nie był to koniec bezinteresownej pomocy, udzielonej przez mieszkankę Opola. Siedem miesięcy później, ze względu na stan pacjenta, Bogumiła poproszona została o oddanie dla niego limfocytów – ponownie nie zawahała się.

Wielu chorych z nadzieją czeka na swojego "genetycznego bliźniaka"

Akcje rejestracji dedykowane Malwinie odbyły się na przełomie 2020/2021 w bardzo trudnym, pandemicznym czasie. Podczas wydarzenia do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS dołączyło ponad 200 osób. Dla Malwiny znalazł się „bliźniak genetyczny” i w kwietniu 2021 roku przeszła przeszczepienie, a już w połowie maja była w domu ze swoją rodziną.

- Jeżeli macie taką możliwość, oddawajcie krew w centrum krwiodawstwa i motywujcie ludzi, aby się rejestrowali do bazy Fundacji DKMS, ponieważ jest naprawdę duża liczba chorych, którzy czekają na swojego „bliźniaka genetycznego”. Gdybym tylko mogła, to od razu po wyjściu ze szpitala pojechałabym podziękować mojemu dawcy za dar życia - a w sumie Dawczyni. Wiem o niej tylko tyle, że to jest młoda dziewczyna z Poznania – tłumaczy Malwina.

Już 28 maja, w godzinach między 10 a 18 na opolskim Rynku mieszkańcy będą mieli kolejną okazję do spotkania z Fundacją DKMS, by dowiedzieć się więcej o idei dawstwa szpiku i dołączyć do grona potencjalnych dawców.