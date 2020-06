Ponad 30 tys. podpisów z poparciem dla Rafała Trzaskowskiego w woj. opolskim

- Ale chyba jesteśmy im trochę za to wdzięczni. To, co wydarzyło się przez te cztery dni wydarzyło się na terenie miast, miasteczek i wsi województwa opolskiego było bowiem dowodem niezwykłej mobilizacji - podkreślał.

Szymon Ogłaza mówił, że władza nie dała Koalicji Obywatelskiej wiele czasu na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów poparcia wymaganych do tego, aby Rafał Trzaskowski mógł wystartować w wyborach na prezydenta RP zaplanowanych na 28 czerwca.

Wolontariusze w Kluczborku z zebrali 2002 podpisy. - Dwa ostatnie są dla nas szczególnie ważne. To pani Julia, która pięć dni temu skończyła 18 lat i wykorzystała to, by poprzeć kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. To również pani Cecyla z jednej z podkluczborskich wsi, która zrobiła to samo mając 90 lat - wyliczali.