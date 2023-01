Ponad połowę załogi supermarketu w Wołczynie zwolniono dyscyplinarnie z dnia na dzień. Za wędlinę i lizaka

- Nigdy nie dostaliśmy upomnienia czy nagany. Dawaliśmy z siebie wszystko. Chodziliśmy chorzy do pracy. Często nie jedliśmy, bo nie było czasu. Byliśmy na każde zawołanie. I najbardziej nas boli to, że po tylu latach zostaliśmy potraktowani w ten sposób i przyczepiono nam łatkę złodziei – mówią byli pracownicy. - Jeśli coś robiliśmy źle, były jeszcze inne sposoby, by nas ukarać, a nie od razu zwalniać dyscyplinarnie. Zresztą osoby, które nie zostały zwolnione, robiły to samo co my, też konsumowały i degustowały. W gronie tym są też panie kierowniczki i sam pan dyrektor.