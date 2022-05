Ponad setka młodych śpiewaków na jednej scenie. W opolskiej szkole muzycznej zorganizowano koncert "Opole śpiewa dla Ukrainy".

Jak spore było przedsięwzięcie świadczy fakt, że w koncercie wzięli udział uczniowie 11 opolskich szkół podstawowych i średnich.

Z młodymi artystami pracowali ich nauczyciele muzyki, a przygotowania do koncertu trwały dwa miesiące.

Całość zorganizowało Stowarzyszenie "Opolszczyzna śpiewa", działające na rzecz rozwoju chórów szkolnych w naszym regionie, a Sala Koncertowała Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu była wczoraj po południu wypełniona do ostatniego miejsca.

Młodzi opolanie zaprezentowali wiązankę pięknych pieśni zarówno ukraińskich jak i polskich. Śpiewli o pokoju, przyjaźni i pomocy tym, którzy teraz jej najbardziej potrzebują.

Były oczywiście pieśni śląskie, a podczas wykonania światowego przeboju "We are the World" w oczach wielu widzów zakręciły się łzy.

Całość musiały zwieńczyć "Hej, sokoły" zaśpiewane jednocześnie w języku polskim i ukraińskim.

Po występie wszyscy zostali zaproszeni na ciastko i kawę, a wszystkie datki zebrane ze sprzedaży słodkości zostaną przekazane na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Koncert honorowym patronatem objął prezydent Opola. Nowa Trybuna Opolska sprawowała nad nim patronat medialny.