Posłowie prawicy Kowalski i Bortniczuk wygwizdani na wiecu Trzaskowskiego. "Przyszli prowokować"

Cieszymy się, że pan Rafał Trzaskowski znalazł czas na to, by zwrócić się do tak licznego elektoratu. Martwi nas natomiast, że do tej pory nie odpowiedział na pytania, które zadaliśmy kilkadziesiąt godzin temu, a które poruszają istotne kwestie dla wyborców PiS - mówili Janusz Kowalski i Kamil Bortniczuk.

- Dlatego zamierzamy skorzystać z okazji, że pan Rafał Trzaskowski jest w Opolu i zapytać go o to. Będziemy to robić do skutku, aż to się nie stanie - zapowiadali.

Kilka minut pod godz. 12 Janusz Kowalski i Kamil Bortniczuk weszli na pl. Wolności. Tam przywitali się z Szymonem Ogłazą, politykiem Platformy i członkiem zarządu województwa. Następnie przeszli bliżej pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, przy którym występować miał Rafał Trzaskowski.

Zgromadzeni nie byli zadowoleni z ich obecności.

Przynosicie wstyd Opolu i Opolszczyźnie! Odejdźcie stąd! Gdzie wasz prezydent? Na Nowogrodzkiej! - mówili.

Sympatycy kandydata KO na prezydenta RP skandowali również "Mamy dość! Mamy dość!".