Posłowie z Opolszczyzny opowiedzieli o "Babciowym". Platforma Obywatelska ma nowy pomysł na politykę prorodzinną

Posłowie Kostuś i Miller zapewniają, że cały program został przeliczony w taki sposób, aby finansował się samoistnie z podatków odprowadzanych z pensji powracających do pracy matek.

- Ten program się samofinansuje, jego koszt to 6 miliardów, owszem, ale przy założeniu, że najniższy poziom płacy to jest około 2400 złotych na rękę, to 1500 złotych trafia właśnie do Państwa i te 1500 złotych powinno trafić z powrotem na wsparcie Polski rodzin, na wsparcie Polek – przekonywał Tomasz Kostuś.