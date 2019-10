Potrafią uczynić z uśmiechu prawdziwe dzieło sztuki – poznaj Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron!

Zupełnie nowe standardy współczesnej stomatologii

W pierwszej chwili taka wizja dla większości z nas może wydawać się niemożliwa. Jednak nic bardziej mylnego! Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron w Opolu jest miejscem, w którym ta – wydawałoby się – utopia staje się rzeczywistością! Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod leczenia i technik stomatologii estetycznej, dzięki profesjonalnej i pełnej pasji kadrze oraz szerokiej ofercie z bardzo konkurencyjnymi cenami Dr Baron zapewnia usługi stomatologiczne na najwyższym europejskim poziomie. Indywidualne podejście do każdego pacjenta i dbałość o najdrobniejsze szczegóły pomagają stworzyć bardzo przyjazną atmosferę, dzięki której raz na zawsze zmieniają się nieprzyjemne skojarzenia związane z wizytą u dentysty.

Profesjonalna diagnostyka kluczem skutecznego leczenia

Podstawą efektywnego leczenia wszystkich – nie tylko tych związanych z uzębieniem – schorzeń jest kompleksowa diagnostyka. W Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron rozpoczyna ją rzetelnie zebrany przez lekarza wywiad oraz dokładne zbadanie zębów i okolicznych tkanek, co ma na celu przeanalizowanie ich kondycji i poznanie pacjenta. Następnie wykonuje się panoramiczne zdjęcie rentgenowskie (które umożliwia ocenę m.in.: korzeni zębowych i kości) oraz badanie stawu żuchwowo-skroniowego. Wszystko to pozwala stworzyć spersonalizowaną kartotekę, która zbiera najważniejsze informacje, pomaga w diagnostyce chorób jamy ustnej oraz umożliwia dobór odpowiednich metod leczenia i opracowanie jego harmonogramu. Holistyczne, tj. całościowe podejście do każdego pacjenta sprawia, że w terapii bierze się pod uwagę szerszą perspektywę, przez co jest ona znacznie skuteczniejsza.

Więcej na temat diagnostyki stomatologicznej przeczytać można tutaj.

Zdrowe zęby…

W Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron możemy poddać się leczeniu wielu różnych schorzeń -zarówno zębów, jak i otaczających je tkanek miękkich, mięśni, kości, a nawet stawu żuchwowo-skroniowego. Bez względu na to, czy zmagamy się z tak często występującą dziś próchnicą, potrzebujemy leczenia kanałowego, czy chcielibyśmy uzupełnić ubytki w naszym uzębieniu, kadra Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron zaoferuje nam najlepsze możliwe rozwiązania, zapewniając maksimum komfortu i skuteczności. Zabiegi lecznicze u Dr Barona, dzięki zastosowaniu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu przynoszą szybką ulgę i trwały efekt. Ponadto są bezbolesne i wykonywane w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu znika strach, a pacjent nie musi się już niczym stresować. Regularne wizyty kontrolne u specjalistów Dr Barona pomogą w utrzymaniu zdrowych zębów i – co za tym idzie – olśniewającego uśmiechu!

Po więcej informacji na temat leczenia stomatologicznego zapraszamy tutaj.

… i piękne zęby!

Oprócz leczenia zębów, Dr Baron specjalizuje się także w stomatologii estetycznej. Zabiegi profilaktyczne (tzw. skaling i planing), odbudowa ubytków, wybielanie, a może biżuteria nazębna? Dla Dr Barona żadne z tych wyzwań nie stanowi problemu! Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta oraz zastosowaniu najnowszych materiałów, efekt tych zabiegów jest trwały i zgodny z naturą zęba. Ciekawą opcję może stanowić tzw. projektowanie uśmiechu, które pozwala na dogłębną analizę, a następnie poprawę kształtu, ustawienia i koloru zębów. Przed przystąpieniem do pracy można obejrzeć wizualizację końcowego efektu, dzięki czemu doskonale wiemy, czego się spodziewać. Z taką opieką nasz uśmiech rzeczywiście stanie się dziełem sztuki!

Dr Baron to klinika przyjazna dzieciom Specjaliści z Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron doskonale wiedzą, że najmłodsi pacjenci wymagają wyjątkowego podejścia. Dzieci zwykle boją się wizyt u dentysty i są w stanie zrobić niemal wszystko, aby tylko ich uniknąć. Właśnie dlatego Dr Baron rozpoczął program Dr Baron KIDS, który ma na celu nie tylko zapewnienie im najwyżej jakościowo opieki stomatologicznej, ale również stworzenie takich warunków, w jakich poczują się komfortowo i swobodnie, dzięki czemu wizyta na fotelu dentystycznym przestanie kojarzyć im się z wszystkim, co najgorsze. Duża w tym zasługa kadry Dr Barona, którą tworzą zawsze uśmiechnięci, mili ludzie ze znakomitym podejściem do dzieci. Dr Baron KIDS zapewnia naszym pociechom opiekę już od pojawienia się pierwszego ząbka aż do matury. Przez cały ten czas nad rozwojem zębów dziecka czuwa stomatolog, który służy także radą rodzicom, odpowiadając na różne pytania - np. kiedy można zacząć stosować szczoteczkę i jaką najlepiej wybrać. Dodatkowo, w ramach specjalnych spotkań organizowanych pod szyldem Akademii Dr Baron Kids, dzieci w przystępny dla siebie sposób uczą się dbać o prawidłową higienę jamy ustnej i dowiadują się co nieco na temat diety przeciwpróchnicowej. W nauce tej towarzyszą im dwa wesołe bobry – Gryzek i Śmieszka – dzięki którym świat stomatologii staje się dla najmłodszych o wiele bardziej przyjazny.

Twoje zęby zasługują na najlepszego stomatologa!

Centrum Stomatologii Estetycznej Dr Baron wynosi dzisiejsze usługi stomatologiczne na zupełnie nowy poziom, czyniąc z nich coś więcej niż tylko rzemiosło – prawdziwą sztukę. Właśnie na taką opiekę zasługują Twoje zęby! Kadra złożona z samych specjalistów pełnych pasji i profesjonalizmu, szeroka oferta zabiegów dostosowana do całej rodziny, indywidualne podejście do każdego pacjenta, wykorzystanie najnowszych technologii, najwyższy poziom świadczonych usług i atrakcyjne ceny (ze szczegółowym cennikiem można zapoznać się tutaj) - to tylko niektóre z zalet czyniących Dr Barona najlepszym wyborem dla osób poszukujących dobrego stomatologa. Nie czekaj i sprawdź już dziś!

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na stronę www.drbaron.pl.